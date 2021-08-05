اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أغسطس 2021 09:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نجاح التجارب الأولى للسيارة الكهربائية نصر E70 بمشاركة الخبراء الصينيين

الخميس، 05 أغسطس 2021 09:03 ص
نجاح التجارب الأولى للسيارة الكهربائية نصر E70 بمشاركة الخبراء الصينيين هانى الخولى
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المهندس هانى الخولى، الرئيس التنفيذى لشركة النصر للسيارات لـ" اليوم السابع" عن نجاح التجارب الأولى للسيارة الكهربائية الجديدة نصر e70، لافتا إلى أن عدد من الخبراء الصينيين من شركة دونج فينج يقومون بالاختبارات والمتابعة داخل عدد من مناطق القاهرة.
 
أضاف هانى الخولى، إنه يتبقي نحو شهرين من التجارب، للتأكد تماما من ملاءمة السيارة للأجواء المصرية ولا سيما إنها المرة الأولى التى تخرج تلك السيارة من الصين ، موضحا إن فريق الخبراء وفريق شركة النصر  حريصون على نجاح التجارب مع تدوين كافة الملاحظات المتعلقة بآداء السيارة فى شوارع مصر .
 
يشار أن السيارة الكهربائية الجديدة تصل سرعتها القصوى لنحو 165 كيلو متر فى الساعة وتسير بالشحنة الواحدة التى تتكلف نحو 160 جنيها، مسافة تصل لنحو 400 كيلو ، مما يعد ميزة كبيرة لها مقارنة بالسيارات التقليدية.
 
ومن المتوقع طرح السيارة أواخر العام المقبل فى السوق المصرى.

النصر للسيارات

شركة دونج فينج

نصر E70

هانى الخولى

قطاع الاعمال العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة