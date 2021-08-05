نجاح التجارب الأولى للسيارة الكهربائية نصر E70 بمشاركة الخبراء الصينيين

كتب عبد الحليم سالم

أضاف هانى الخولى، إنه يتبقي نحو شهرين من التجارب، للتأكد تماما من ملاءمة السيارة للأجواء المصرية ولا سيما إنها المرة الأولى التى تخرج تلك السيارة من الصين ، موضحا إن فريق الخبراء وفريق شركة النصر حريصون على نجاح التجارب مع تدوين كافة الملاحظات المتعلقة بآداء السيارة فى شوارع مصر .

يشار أن السيارة الكهربائية الجديدة تصل سرعتها القصوى لنحو 165 كيلو متر فى الساعة وتسير بالشحنة الواحدة التى تتكلف نحو 160 جنيها، مسافة تصل لنحو 400 كيلو ، مما يعد ميزة كبيرة لها مقارنة بالسيارات التقليدية.

ومن المتوقع طرح السيارة أواخر العام المقبل فى السوق المصرى.