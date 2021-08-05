اليوم السابع
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الخميس، 05 أغسطس 2021 09:55 م
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مصر للطيران تسير غدا الجمعة 85 رحلة تنقل على متنها 9781 راكبا

الخميس، 05 أغسطس 2021 05:00 م
مصر للطيران تسير غدا الجمعة 85 رحلة تنقل على متنها 9781 راكبا مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى

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تسير مصرللطيران غدا الجمعه 85 رحلة جوية بمعدل 67 رحلة دولية إلى كل من عمَان، دبي، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، دوالا، مدريد، أثينا، لارناكا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، موسكو، بروكسل، أبوظبي، جوبا، فيينا، ميونيخ، بودابيست، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل، و15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و 3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9781 راكبا.
 
وكانت أعلنت مصر للطيران عن تسيير سلسلة من رحلات الطيران العارض من العاصمة مدريد إلي الأقصر خلال الفترة القادمة بدأت من السبت الماضي ثم رحلتين اسبوعياً يوم السبت من كل أسبوع اعتبارا من  7 أغسطس الجاري، وذلك تماشياً مع خطة وزارة الطيران المدنى لزيادة معدلات التشغيل وفتح خطوط جديدة لجذب المزيد من المسافرين.

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