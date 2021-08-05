مستشار الرئيس للصحة: الدعم السياسى اللامحدود ساعد فى السيطرة على كورونا

كتبت أمل علام

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر قسم الأمراض الصدرية بطب المنوفية المنعقد حاليا بالقاهرة: نحن كأطباء صدر أنشانا الرعايات المركزة، ولدينا 88 مستشفى صدر بجميع محافظات مصر، وأصبحنا خبراء بالرعاية المركزة، وأصبح أطباء الأمراض الصدرية لديهم خبرة فى التعامل مع حالات كورونا، والمرضى على أجهزة التنفس الصناعى.

وأضاف تاج الدين، أن الدعم اللامحدود من القيادة السياسية ساعد فى السيطرة على جائحة كورونا، مع وجود مخزون استراتيجى من الأدوية واللقاحات، مشيرا إلى أنه تم وضع بروتوكول لعلاج الأعراض والمضاعفات لأنه لا يوجد علاج محدد لفيروس كورونا حتى الآن، مؤكدا أننا ووفرنا أسطوانات الأكسجين للمرضى، موضحا إن الدعم اللا محدود السياسى وبالتعاون مع مجلس النواب والشيوخ ساعد فى السيطرة على الجائحة.

وقال إن أعراص فيروس كورونا تتشابه مع أعراض الانفلونزا، ولكن فقدان حاسة الشم والتذوق من أهم أعراض الفيروس نتيجة الإصابة بالعدوى، وهو ما يظهر أهمية تناول المضادات الحيوية فى بداية الإصابة.

وتابع قائلا: كان تأسيس بنية تحتية لتصنيع اللقاحات والبلازما والأدوية أمر ضرورى، وهو ما دعا لإنشاء مدينة الدواء، موضحا أنه لم يحدث عجز فى الأدوية المستخدمة لعلاج كورونا، رغم أنه فى فرنسا كان يتم صرف الباراسيتامول بالقرص، مؤكدا أنه من ضرورة إنشاء بنية تحتية دوائية، وتوفير أجهز التنفس الصناعى، ومن ضمن توجيهات القيادة السياسية هو توفير أجهزة التنفس الصناعى، ولدينا احتياطى استراتيجى منها، وأن دول العالم المنتجة للقاحات استحوذت عليها، ولم يحصل سكان أفريقيا على ما يكفيها من اللقاحات.

وأوضح، أن مصر اتفقت مع جامعة أكسفورد على الحصول على حصة من لقاح أسترازينيكا أثناء إجراء التجارب، ومصر دفعت 15% من ثمن لقاح جونسون مقدما، وهو عبارة عن جرعة واحدة ويتم تصنيعه فى جنوب إفريقيا، والشهر الجارى سيتم وصول لقاح جونسون آند جونسون إلى مصر، والأدوية المضادة للفيروسات يتم تصنيعها فى مصر حاليا.