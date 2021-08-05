محافظة القاهرة تشغل خط اتوبيسات لربط مدينة معا بموقف السلام

كتب سيد الخلفاوى

أكدت محافظة القاهرة أنه تم تشغيل خط أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، يربط مدينة معا بموقف السلام، وذلك بعد بدء تسكين الأسر بالمدينة ونقلها من عزبة أبو قرن بمصر القديمة، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية.



وأضافت محافظة القاهرة أنه تم تشغيل منافذ السلع الاستهلاكية التابع لوزارة التموين، بمدينة معا لتوفير السلع الغذائية لسكان البدينة المنقولين من عزبة أبو قرن بمصر القديمة، كما تم تشغيل الخدمات.



وأوضحت المحافظة أنه يتم تسليم الوحدات السكنية للأهالى، كاملة الفرش والأجهزة الكهربائية، ضمن توفير حياة كريمة للسكان وعيشة آدمية لسكان المناطق العشوائية.



ويتسلم السكان وحدة بها غرفتى نوم مجهزة وسفرة وانترية وغسالة وثلاجة وبوتجاز وسخان وشاشة ورسيفر والشقة كاملة المرافق، بالإضافة إلى أن هناك نموذجين للوحدات السكنية "غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، وأخرى 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ".



وتم تنفيذ الوحدات السكنية على نموذجين بإجمالى 4416 وحدة سكنية للمرحلتين نموذح 65 متر غرفتين وصالة والنموذج الثانى 3 غرف وصالة 85 متر، والمشروع بالكامل مقام على مساحة 62 فدان ارض مخصصة من محافظة القاهرة للمؤسسة لإقامة مجتمع متكامل عليها، وعدد الوحدات بالنموذج الاول "غرفتين وصالة" يبلغ 1272 وحدة والباقى 3 غرف وصالة 3144 وحدة سكنية، وإجمالى العمارات 136 عمارة سكنية.