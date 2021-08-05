كل ما تريد معرفته عن الأراضى الزراعية المستصلحة عام 2020

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لاستصلاح الأراضي الزراعية، والتي رصدت تطور الأراضي الزراعية للعام 2019/2020.



ويعرض اليوم السابع أبرز نتائج النشرة وفقا لما يلي:

- بلغت إجمالى مساحة الأراضى المستصلحة والجارى استزراعها بلغ 44 ألف و172 فدان فى العام المالى 2019/2020.

- بلغ صافى المساحة الجارى استزراعها نحو 40 ألف و760 فدان.

- حازت محافظة أسوان على مساحة أكبر من 15 ألف و232 فدان بين المحافظات، ومحافظة مطروح بنحو 8 آلاف فدان، ومشروع المليون ونصف فدان بمحافظة المنيا بواقع 6 آلاف و986 فدان، ومحافظة البحيرة أكثر من 2600 فدان.

- بلغت مساحة الأراضى القابلة للاستصلاح موزعة طبقا للمحافظات على مستوى الجمهورية نحو 223 ألف و768 فدان.

- استحوذت محافظة الوادى الجديد على نصيب الأسد من إجمالى مساحة الأراضى القابلة للاستصلاح، بواقع 102 ألف و490 فدان بمشروع شرق العوينات.

- جاءت محافظة الجيزة فى المركز الثانى واستحوذت على نحو 80 ألف و600 فدان بمشروع الواحات البحرية، ثم محافظة أسوان بنحو 40 ألف فدان بمشروع كوم أمبو، وأخيرا محافظة قنا بواقع 678 فدان بمشروع المراشدة.