وقال رسول - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الخميس - إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال عملية نوعية، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من القبض على أحد قيادات عصابات داعـش في ما تسمى (ولاية شمالي بغداد) والذي عمل بمناصب عدة منها ناقل للإرهابيين الانتحاريين وآمر مفرزة أمنية".



وأضاف أن المعتقل اعترف أثناء التحقيق بوجود مخازن للعتاد في قضاء الطارمية تم العثور عليها من قبل عناصر جهاز مكافحة الإرهاب بدلالته.