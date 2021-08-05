قافلة طبية ببرج العرب فى الإسكندرية ضمن مبادرة "حياة كريمة".. صور

كتب مدحت وهبة

انطلقت مع ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس، فعاليات القافلة الطبية الموسعة التى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء وجامعة الإسكندرية بقرية بهيج مركز برج العرب، وذلك ضمن جهود التعاون المشترك لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى " حياة كريمة "، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وإشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ومتابعة اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية.

وأكد هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن تعاون صناع الخير مع مؤسسة حياة كريمة ورئاسة مجلس الوزراء وجامعة الإسكندرية ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وهيئة التأمين الصحى لتنفيذ القافلة الطبية الموسعة اليوم بقرية بهيج مركز برج العرب بالأسكندرية يأتى في إطار النهج الذى تتبعه صناع الخير في مد جسور التعاون مع كافة الجهات الشريكة لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لصالح الأسر غير القادرة.

وأوضح عبدالفتاح، أن قافلة اليوم تشمل تقديم الخدمات الطبية النوعية لعلاج المرضي غير القادرين في تخصصات "العيون – الجلدية – القلب -الأطفال – المخ والأعصاب – المسالك – الصدر – العظام – الباطنة – الجراحة العامة – الأنف والاذن – الأمراض النفسية والعصبية – طب المناطق الحارة – العمليات الجراحية – الأطراف الصناعية – الأورام" وأن تنظيم القافلة يتم وفق الإجراءات الإحترازية التى أقرتها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية.

وأكد الدكتور حسام المصري مستشار رئيس الوزراء الطبي ورئيس اللجنه الطبية والاستغاثات بمجلس الوزراء، أكد أن تنظيم القوافل الطبية الموسعة يضمن وصول الخدمات الطبية ذات الجودة إلى الأهالي في القري الأشد احتياجا فى مواقعهم، ويعمل علي الاكتشاف المبكر للعديد من الإصابات بين الأهالي في هذه القري، ويضمن سرعة التدخل الطبي وتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة.

ويذكر أن التعاون بين مؤسسة صناع الخير و مؤسسة حياة كريمة متواصلة لتقديم كافة الخدمات النوعية للإرتقاء بالأنسان المصري أينما وجد وأن الأهتمام بالإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل قرى مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية هو أولوية لحيث سبق للمؤسستين التعاون وصندوق تحيا مصر في تنظيم سلسلة قوافل طبية شاملة ضمن مبادرة قطار الخير لخدمة أهالى قرى ومراكز محافظة سوهاج كما سبق للمؤسسة التعاون مع صناع الخير في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حماية من خلال دعم المناطق الحدودية وبخاصة الأسر غير القادرة من سكان الوديان والتجمعات البدوية بوديان سانت كاترين بوسط سيناء وسكان التجمعات الصحراوية بحلايب والشلاتين وقرى النوبة والمناطق الأشد إحتياج بالوادى الجديد غرب مصر.