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فى ذكرى ميلادها الـ145.. الإصدار الأول لجريدة الأهرام 4 صفحات بـ15 فرنك

الخميس، 05 أغسطس 2021 02:52 ص
فى ذكرى ميلادها الـ145.. الإصدار الأول لجريدة الأهرام 4 صفحات بـ15 فرنك جريدة الأهرام
كتب محمد السيد

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تمر اليوم الذكرى الـ145 على صدور جريدة الأهرام، أحد أقدم وأعرق الصحف فى العالم، حيث صدر العدد الأول منها يوم السبت‏ 5‏ أغسطس ‏1876، انطلقت كصحيفة تصدر بصورة أسبوعية مطلع كل أسبوع، وجاء ميلاد العدد الأول منها فى محافظة الإسكندرية وتحديدا فى 5 أغسطس 1876، إبان حكم الخديوى إسماعيل، وعلى الرغم من أن انطلاقة الصحيفة كان الإصدار بصورة أسبوعية، إلا أنه سرعان ما تغير الوضع حيث تحولت إلى صحيفة يومية بعد شهرين فقط من تأسيسها.
 
وبعد فترة زمنية، نقل مقر صحيفة الأهرام من محافظة الإسكندرية، إلى محافظة القاهرة، وتحديدا فى نوفمبر عام 1899، مما ساعد على الانتشار السريع للجريدة فى ذلك الوقت، حتى أصبحت مرجعا للقراء للإطلاع على الأخبار ومتابعة الأوضاع داخل الدولة المصرية، وبدأ توزيع الجريدة فى مصر وبلاد الشام، ثم انتقلت المؤسسة مرة أخرى إلى المقر الحالى بشارع الجلاء فى عام 1968، وأصبحت تصدر طبعتان فى نوفمبر من عام 1899، الأولى تصدر فى القاهرة والثانية يتم إصدارها فى محافظة الإسكندرية بصورة أسبوعية، وانطلقت الجريدة بإصدار 4 صفحات فقط، ثم تحولت إلى 6 صفحات بعد مرور حوالى 33 عاما على تأسيسها.

وجاءت افتتاحية العدد الأول من صحيفة الأهرام: "هذا هو العدد الأول من السنة الأولى لجريدة الأهرام المرعيّة بعناية الحكومة السنية والمستعدة الاستعداد التام أن تجعل من يتصفحّ صفائحها واثقا بما يطالعه.. لأنها تعانى البحث لتقف على الفوائد الصحيحة فتوفى بحقوق الجرائد وتكسب قبول الجمهور"، كما تناولت الجريدة موضوعات عديدة فى هذا العدد انطلقت بالحديث عن صفة الإغراق فى حب الذات وكيف يمكنها يؤذى صاحبها المحيطين، متناولة الأخبار التى دارت على مدار الأسبوع السابق من الإصدار لكونها جريدة تصدر بصورة أسبوعية، فضلا عن تناول بعض الحوادث التى شهدتها الإسكندرية فى ذلك الوقت، وتمتلك الحكومة النصيب الأكبر من مؤسسة الأهرام.

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