اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أغسطس 2021 09:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

فتوى اليوم.. ما هى أفضل الأوقات استجابة للدعاء ؟

الخميس، 05 أغسطس 2021 07:10 م
فتوى اليوم.. ما هى أفضل الأوقات استجابة للدعاء ؟ دعاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل اليوم السابع تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف نصه: ما هى أفضل الأوقات استجابة للدعاء ؟ ، وجاء رد اللجنة كالآتى:
 
ذكر بعض أهل العلم الأحوال التي هي مظنة الإجابة، ومنها:
 
الدعاء في جوف الليل الآخر، ليلة القدر، دبر الصلوات المكتوبات، بين الأذان والإقامة، ساعة من كل ليلة، ساعة من يوم الجمعة وهي آخر ساعة بعد العصر، وعند النداء للصلوات المكتوبة، إذا نام على طهارة ثم استيقظ من الليل ودعا، الدعاء في شهر رمضان، وفي السجود ، وبعد الصلوات المفروضة ، وعند السفر ، وبعد ختم القرآن، وعند الإفطار من الصوم، وعند نزول المطر ونحو ذلك.

اوقات استجابة الدعاء

الدعاء

فتوى اليوم

مجمع البحوث الاسلامية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة