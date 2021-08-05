فتوى اليوم.. ما هى أفضل الأوقات استجابة للدعاء ؟

كتب لؤى على

يواصل اليوم السابع تقديم خدماته " فتوى اليوم "، حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف نصه: ما هى أفضل الأوقات استجابة للدعاء ؟ ، وجاء رد اللجنة كالآتى:

ذكر بعض أهل العلم الأحوال التي هي مظنة الإجابة، ومنها:

الدعاء في جوف الليل الآخر، ليلة القدر، دبر الصلوات المكتوبات، بين الأذان والإقامة، ساعة من كل ليلة، ساعة من يوم الجمعة وهي آخر ساعة بعد العصر، وعند النداء للصلوات المكتوبة، إذا نام على طهارة ثم استيقظ من الليل ودعا، الدعاء في شهر رمضان، وفي السجود ، وبعد الصلوات المفروضة ، وعند السفر ، وبعد ختم القرآن، وعند الإفطار من الصوم، وعند نزول المطر ونحو ذلك.