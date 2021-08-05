عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية ، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.
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اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية ، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.
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