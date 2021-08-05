اليوم السابع
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الخميس، 05 أغسطس 2021 09:11 م
أكرم القصاص
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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الخميس، 05 أغسطس 2021 11:00 ص
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المسجد الأقصى - أرشيفية
أ ش أ

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اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية ، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.


المسجد الأقصى

المستوطنون الإسرائيليون

الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

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