طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وصحو بالإمارات وحاراً بالبحرين

(وكالات)

تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية، حول تنبؤات الطقس اليوم الخميس حيث تستمر فرص تساقط الأمطار في المملكة العربية السعودية، و صحو إلى غائم جزئيا بالإمارات.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة , المدينة المنورة), ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض, وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الخميس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على الجبال شرقاً يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة نهاراً.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الخميس في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حاراً ومغبراً في البداية.