سيدة تكشف ملابسات العثور على جثة شاب وسط القمامة فى كرداسة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية، ملقاة وسط القمامة في كرداسة، واستمع رجال المباحث لأقوال سيدة وراء العثور على الجثة، حيث اكتشفتها خلال إلقاءها القمامة بالطريق الأبيض، واستغاثت بعدد من المواطنين الذين أبلغوا مركز الشرطة.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لبيان سبب وفاة الشاب، وحقيقة وفاته نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة من عدمه، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، لكشف ملابسات الواقعة، والتأكد من تورط آخرين في نقل الجثة والتخلص منها بمكان العثور عليها.

ويفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، لكشف هوية الشاب، وكشفت مناظرة رجال المباحث للجثة، عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وارتدائه ملابسه كاملة، وهي عبارة عن بنطلون "جينز"، و"تي شيرت" أسود اللون، ولم يتم العثور بحوزته على أي أوراق تشير لهويته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد العثور على جثة بالطريق الأبيض في كرداسة، انتقل رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتم العثور على جثة شاب مجهولة الهوية، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.