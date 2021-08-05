اليوم السابع
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الخميس، 05 أغسطس 2021 10:24 م
أكرم القصاص
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سيدة تقود سيارة مسرعة وتصيب شخصا وتصدم محل حلويات بالبحيرة

الخميس، 05 أغسطس 2021 05:24 م
سيدة تقود سيارة مسرعة وتصيب شخصا وتصدم محل حلويات بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة، حادث تصادم سيارة ملاكى بواجهة متجر للحلويات بوسط المدينة، وكان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى بلاغا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى مسرعة تقودها سيدة بواجهة محل للحلويات والخردوات أمام مسجد الهداية بحى سكنيدة، وأسفر الحادث عن إصابة احد المارة وإحداث تلفيات بالمتجر المشار إليه وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن مدينة دمنهور، قد شهدت إصابة 9  أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضراللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة.

 


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