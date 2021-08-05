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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس فى مصر

الخميس، 05 أغسطس 2021 01:10 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس فى مصر درهم اماراتى
كتبت: سماح حمدى

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سيطرت حالة من الاستقرار على سعر الدرهم الإماراتى لليوم الخامس على التوالى 5-8-2021، أمام الجنيه المصرى، فى السوق المحلية، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل فى بنك الاسكندرية ليسجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الأربعاء.
 
وفى سياق متصل تسيطر أيضا حاله من الاستقرار منذ فترة لـ سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنكى "الاسكندرية ومصرف أبو ظبى الإسلامى عند سعر 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

​سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.25 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.23 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

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