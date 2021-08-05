راقبوا نجوم "الجوزاء" تزين سماء الفجر بأغسطس وترصد بالعين المجردة

كتب محمود راغب

يرصد بسماء الوطن العربى فى هذا الوقت من العام مطلع أغسطس عودة نجوم الجبار "أورايون" أو الجوزاء كما تعرف عند العرب لترصد فى السماء بعد ان كانت مؤخرا خلف الشمس من منظورنا على الأرض.



وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هذه المجموعة النجمية ترصد بالعين المجردة باتجاه بالأفق الشرقى إضافة لذلك يمكن رؤية نجم الدبران بلونه الأحمر ألمع نجم ضمن نجوم الثور.



ونجوم الجبار تظهر فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية خلال فصل الشتاء وتعبر السماء خلال ساعات الليل، والعديد من الناس يلاحظها بسهولة فى ذلك الوقت بسبب مظهرها المميز، لكن فى أواخر فصل الصيف تزين الأفق الشرقى فجراً ويمكن ملاحظة وضعيتها وكأنها على جنبها ونجومها الثلاثة تشير نحو الأعلى.