راقبوا نجوم "الجوزاء" تزين سماء الفجر بأغسطس وترصد بالعين المجردة

يرصد بسماء الوطن العربى فى هذا الوقت من العام مطلع أغسطس عودة نجوم الجبار "أورايون" أو الجوزاء كما تعرف عند العرب لترصد فى السماء بعد ان كانت مؤخرا خلف الشمس من منظورنا على الأرض.
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هذه المجموعة النجمية ترصد بالعين المجردة باتجاه بالأفق الشرقى إضافة لذلك يمكن رؤية نجم الدبران بلونه الأحمر ألمع نجم ضمن نجوم الثور.
ونجوم الجبار تظهر فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية خلال فصل الشتاء وتعبر السماء خلال ساعات الليل، والعديد من الناس يلاحظها بسهولة فى ذلك الوقت بسبب مظهرها المميز، لكن فى أواخر فصل الصيف تزين الأفق الشرقى فجراً ويمكن ملاحظة وضعيتها وكأنها على جنبها ونجومها الثلاثة تشير نحو الأعلى.
راقبوا نجوم "الجوزاء" تزين سماء الفجر بأغسطس وترصد بالعين المجردةالخميس، 05 أغسطس 2021 01:00 ص
نجوم الجوزاء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يرصد بسماء الوطن العربى فى هذا الوقت من العام مطلع أغسطس عودة نجوم الجبار "أورايون" أو الجوزاء كما تعرف عند العرب لترصد فى السماء بعد ان كانت مؤخرا خلف الشمس من منظورنا على الأرض.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
البحوث الفلكية:من السهل رؤية كوكب زحل مضيئا الليلة والظاهرة تتكرر كل عامالإثنين، 02 أغسطس 2021 09:28 م
عشاق مراقبة الكواكب على موعد مع ظاهرة فلكية مميزةالإثنين، 02 أغسطس 2021 08:00 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة