وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"-: أن "المجلس الوزارى للأمن الوطني، عقد الأربعاء، اجتماعاً ترأسه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، جرى خلاله بحث آخر تطورات سير العمليات الأمنية والجهد الاستخبارى، في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية وبقاياها".



وتدارس المجلس في مستهل الاجتماع -بحسب البيان- الأوضاع الأمنية في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد، وعمليات ملاحقة الخلايا الإرهابية التي تحاول العبث بأمن المواطنين، حيث وجه الكاظمي القوات الأمنية باتخاذ حزمة إجراءات تؤمن القضاء والسكان المدنيين، وبما لا يبقي للإرهاب أي ملاذ في القضاء".



وشدد الكاظمي على أهمية تكثيف الجهود الاستخبارية والأمنية مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية؛ من أجل تأمين نجاحها في كل المراكز، ومفاصل العملية الانتخابية.



وتابع القائد العام للقوات المسلحة، وفق البيان، تفاصيل الإجراءات والتحوّطات الأمنية المتخذة، فضلاً عن العمل الاستخباري المرافق لهذه العمليات الأمنية؛ بما يؤمن حفظ البنى التحتية التي تقدم الخدمات للمواطنين، وعدم إفلات العناصر الإرهابية التي تحاول تخريبها.