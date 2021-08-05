اليوم السابع
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حبس عاطلين 4 أيام لضبطهما بحوزتهما مخدر الأستروكس فى منشأة ناصر

الخميس، 05 أغسطس 2021 03:09 م
حبس عاطلين 4 أيام لضبطهما بحوزتهما مخدر الأستروكس فى منشأة ناصر حبس- أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة ، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر "الاستروكس" وسلاح أبيض بمنطقة منشأة ناصر، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ،ووجهت لهم تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر حال تواجدهم بالمنطقة، وبحوزتهما كمية من مخدر "الاستروكس" وسلاح أبيض مطواة.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف أحدهما بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار، واعترف الآخر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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