جامعة حلوان تواصل تطعيم منتسبيها ضد فيروس كورونا

واصلت جامعة حلوان اليوم، تطعيم منتسبيها ضد فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المستشفيات الجامعية والتعليمية، وتأتى هذه الحملة وفقاً لتوجيهات رئيس الجامعة، حيث قام وفد طبى من الإدارة الطبية ومستشفى الطلبة ومستشفى بدر الجامعى بتطعيم عدد من الأساتذة والموظفين، تم تخصيص مقرات ثابتة للراغبين فى تلقى التطعيم فى مبنى إدارة الجامعة والصالة المغطاة، وذلك تحت إشراف طبى متكامل من نائب مدير مستشفى بدر الدكتور كريم منتصر، وفريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور ناصر حمزاوى نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق من هيئة التمريض.

ويؤكد الدكتور ماجد نجم فى بيان، أن الحملة تهدف إلى توفير اللقاح لمنتسبى جامعة حلوان، وذلك فى إطار جهود الدولة للحد من انتشار العدوى بالفيروس؛ مشيرًا إلى قيام أفراد الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى بتلقى اللقاح، وذلك فى ظل خطة الدولة لحماية كافة مواطنيها فى ظل توجيهات القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تلقى اللقاح، وحرص الدولة على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري.

ودعا الدكتور ممدوح مهدى منتسبى الجامعة إلى ضرورة تلقى اللقاح للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، فى ضوء الاجراءات الاحترازية التى تهدف للمحافظة على الجميع، حيث أن حملة الجامعة لتطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بلقاح فيروس كورونا، يأتى فى إطار دور الجامعة المجتمعى وحرصها على سلامة المجتمع الجامعي.

ووصل إجمالى الجرعات التى تم الانتهاء منها قرابة 3000 جرعة منذ بدء الحملة على مدى 5 أشهر لأعضاء التدريس والمعاونين والإداريين والعاملين وطلاب كليات القطاع الصحى

وتسعى الجامعة إلى توفير لقاحات فيروس كورونا بالمجان، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تنفيذًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لحماية المصريين والحفاظ على سلامتهم من كافة المخاطر.

وشارك فى تنظيم وتنسيق إجراءات تلقى اللقاح لمنتسبى جامعة حلوان اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة على السيد رئيس الاتحاد.