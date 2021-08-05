تكريم طالبة مثالية بأكاديمية الشرطة لحصولها على المركز الثالث

كتب محمود عبد الراضي

كرمت أكاديمية الشرطة (الطالبة ميرنا مصطفى شعبان – بالقسم الخاص بكلية الشرطة) بمنحها شهادة تقدير من أكاديمية الشرطة ومكافأة مالية، وذلك لحصولها على المركز الثالث فى مسابقة (الطالبة المثالية) خلال مشاركتها فى فعاليات مهرجان (إبداع) الموسم التاسع لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

وشارك عدد من طلاب أكاديمية الشرطة فى مهرجان (إبداع) الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة فى المجالات الأدبية والثقافية والابتكارات العلمية والمجال الفنى والفنون التشكيلية، وذلك فى إطار الحرص على التنسيق والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بهدف دعم وتطوير قدرات طلاب أكاديمية الشرطة وتنمية مهارتهم وتأكيد أواصر التعاون بين طلبة وطالبات كلية الشرطة وطلبة الجامعات، لما توليه الوزارة من اهتمام بالغ فى إعداد وتأهيل طلبة كلية الشرطة بأسلوب عصرى متطور وصولاً إلى تخريج أجيال قادرة على حمل رسالة الأمن.