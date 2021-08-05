اليوم السابع
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النيابة تحفظ التحقيق فى واقعة حريق بموقف أحمد حلمى لعدم وجود شبهة جنائية

الخميس، 05 أغسطس 2021 01:36 م
النيابة تحفظ التحقيق فى واقعة حريق بموقف أحمد حلمى لعدم وجود شبهة جنائية اطفاء - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الازبكية، بحفظ التحقيق فى واقعة حريق داخل 10 باكيات بموقف سرفيس أحمد حلمي، حيث اتضح من خلال تحريات المباحث وتقرير المعمل الجنائي، أنه الحريق نتيجة ماس كهربائي، ولا توجد شبه جنائية في الواقعة.
 
البداية كانت بتلقى غرفة عمليات إطفاء القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل 10 باكيات بموقف أحمد حلمي، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على النيران.
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة والتى أمرت بحفظ التحقيق لعدم وجود شبه جنائية.

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