المتهم بسرقة الشقق فى مصر الجديدة: "أراقب المكان جيدا قبل التنفيذ"

كتب كريم صبحى

أدلى عاطل متهم بسرقة شقة بمنطقة مصر الجديدة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم إنه تخصص فى سرقة الشقق السكنية بعد مراقبتها والتأكد خلوها من قاطنيها بأسلوب كسر الباب.

وأضاف المتهم بمزوالته نشاطاً إجرامياً لمدة عام فى سرقة الشقق والمحال التجارية، وأنه نفذ عددا من وقائع السرقات، وبيع تلك المسروقات لأحد التجار.

وأمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن والمحال بأسلوب كسر الباب. وفى إطار جهود أجهزة الأمن، فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (عنصر إجرامى - له معلومات جنائية) وبحوزته (مجموعة من الأدوات - مبلغ مالى "مجهول المصدر").

وبمواجهته اعترف بسرقة المبلغ المالى المضبوط بحوزته من داخل أحد المساكن "كائنة بدائرة القسم" بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن والمحال بأسلوب "كسر الباب"، وأقر بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.