الكهرباء: فاتورة أغسطس دائما ما تكون الأعلى طوال العام بسبب ارتفاع الحرارة

كتبت رحمة رمضان

حذر الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، المواطنين من الإفراط فى استخدام الطاقة بشكل عام وخلال شهر أغسطس بشكل خاص، ناصحا المواطن ضرورة توخى الحذر خلال استخدام تكييف الهواء خاصة خلال شهر أغسطس لأن ارتفاع درجات الحرارة يدفع البعض إلى سوء استهلاك التكييف، وبالتالي يتفاجى بارتفاع قيمة الفاتورة.

وأضاف حمزة لـ" اليوم السابع"، أن المواطن دائما ينتظر فاتورة يوليو التى يتم تحصيلها خلال شهر أغسطس على أنها الأعلى، لافتا إلى أن فاتورة اغسطس تعبر عن جزء من استهلاك يونيو بالاسعار القديمة و الجزء الثاني يكون من استهلاك يوليو بالاسعار الجديدة وفقا لدورة القراءة بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية.

ويرى حمزة أن اتباع طرق الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية المنزلية لترشيد استهلاك الكهرباء اصبحت أمر لا غنى عنه لضمان الاستمرار فى الحصول على دعم من الدولة في فاتورة الكهرباء الشهرية.