اليوم السابع
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الكهرباء: استقرار فى الشبكة رغم زيادة الأحمال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

الخميس، 05 أغسطس 2021 01:36 م
الكهرباء: استقرار فى الشبكة رغم زيادة الأحمال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ايمن حمزة - متحدث وزارة الكهرباء
كتب سمير حسنى

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة أحمال الكهرباء إلى مستوى عال بالمقارنة بالسنوات الماضية، مشيرًا إلى أن أحمال الأمس وصلت إلى 33.400 ميجاوات، لكن الصيانة المبرمجة للوحدات ساعد على الحفاظ عليها وجاهزيتها فى أوقات درجات الحرارة المرتفعة.

وأضاف متحدث الكهرباء فى تصريحات لقناة اكسترا نيوز، أنه بالرغم من ارتفاع أحمال الكهرباء، إلى أن محطات التوليد لم تتأثر، نتيجة انتظام أعمال الصيانة، وهو ما أسفر عن استقرار الشبكة وتواجد احتياطي من الكهرباء تخطى 11 ألف ميجاوات.

وبالحديث عن مجال تصدير الكهرباء، قال إن هناك 3 خطوط للربط مع الأردن وليبيا والسودان، مشددا على أن هذه الخطوط تعمل بدرجة كبيرة من الكفاءة حيث يتم تصدير 450 ميجاوات.

 

 

 

 

احمال الكهرباء

متحدث وزارة الكهرباء

وزارة الكهرباء

درجات الحرارة

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