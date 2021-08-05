اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل أعضاء القديس أندراوس الرسول

الخميس، 05 أغسطس 2021 04:00 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل أعضاء القديس أندراوس الرسول القديس أندراوس الرسول
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الخميس، بذكرى نقل أعضاء القديس أندراوس الرسول من سوريا إلى قسطنطين الكبير الذى بنى له هيكلا حسنا وكرسه فى هذا اليوم.

ويعد القديس أندراوس أخو بطرس الرسول، واختير أن يمضى إلى مدينة اللد وإلى بلاد الأكراد، فدخل مدينة اللد وكان أكثرها قد آمن على يدى بطرس، وكان معه تلميذه فليمون وهو شجى الصوت، فأمره أن يصعد المنبر ويقرأ.

وحينما سمع كهنة الأوثان بمجىء أندراوس الرسول أخذوا حرابهم وأتوا إلى الكنيسة ووقفوا خراجًا ليسمعوا ما إذا كان يجدف على آلهتهم أم لا، فسمعوه يقرأ قول داود النبى: "أصنامهم فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها آذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيدٍ ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي ولا تنطق بحناجرها، مِثلها يكون صانعوها بل كل مَن يتكل عليها".

وابتهجت قلوبهم من حسن صوته ولانت عواطفهم ودخلوا الكنيسة وخرّوا عند قدمي أندراوس الرسول، فعلمهم ومن ثمَّ آمنوا بالسيد المسيح فعمدهم وكل من بقى من عابدى الأوثان.

وخرج من عندهم وأتى إلى بلاد الأكراد ومدن أكسيس وارجناس وأسيفوس، وكن قد مضى مع برثولماوس قبل ذلك إلى مدينة عازرينوس وكان أهلها أشرارًا لا يعرفون الله، فلم يزالا يبشرانهم ويعلمانهم حتى اهتدى إلى معرفة الله جمع كثير منهم بسبب الآيات والعجائب التي صنعاها أمامهم. أما الذين لم يؤمنوا فقد تآمروا عليه، وأرسلوا يستدعونه حتى إذا أقبل عليهم يثبون عليه ويقتلونه، فلما وصل إليه الرسل وسمعوا تعاليمه الحسنة ورأوا بهجة وجهه النورانية آمنوا بالسيد المسيح ولم يعودوا إلى الذين أرسلوهم، وحينئذ عزم غير المؤمنين على الذهاب إليه وحرقه، فلما اجتمعوا حوله لتنفيذ عزمهم صلى الرسول إلى الرب فرأوا نارًا تسقط عليهم من السماء فخافوا وآمنوا.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

القديس اندراوس

القديس أندراوس الرسول

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