اليوم السابع
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القوى العاملة توفر فرص عمل للمصريين راغبى نقل الكفالة بجدة

الخميس، 05 أغسطس 2021 02:48 م
القوى العاملة توفر فرص عمل للمصريين راغبى نقل الكفالة بجدة وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، توفير 30  فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة علي مهن سائق، وكهربائي سيارات، ومشغل معدات ثقيلة بشركة نمو المطورة للسيارات بمدينة ينبع بالمملكة بجدة برواتب يتراوح ما بين 1800 إلى 2300 ريال ومزايا أخرى .
 
وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، تفاوض الملحق العمالي عبدالحليم محمود لبيب مع شركة نمو المطورة للسيارات بمدينة ينبع بالمملكة بجدة ، بتوفير 30 فرصة عمل، منها 10 فرص علي مهنة سائق ، و10 فرص علي مهنة كهربائي سيارات ، و10 فرص علي مهنة مشغل معدات ثقيلة .
 
وأوضح الملحق العمالي عبدالحليم محمود أن مميزات الوظيفة راتب شهري للسائق  1500 ريال و300 ريال بدل طعام، وكهربائي سيارات ، ومشغل معدات ثقيلة 2300 ريال راتب + بدل طعام، ومميزات اخري تتمثل في سكن مجاني ،ومواصلات بين مكان العمل والسكن ، وإجازة سنوية 21 يوما مدفوعة الأجر، تأمين صحي ، وتذاكر طيران ذهاب وعودة كل سنتين ، ومدة العقد سنتين
 
وللتواصل وارسال السيرة الذاتية الجوال: 00966560567181 وللايميلmohammd.lwan@numou.com.sa .
 
جاء ذلك بتقرير لمكتب التمثيل العمالي بجدة في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة علي شركات أخرى. 
 
 

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