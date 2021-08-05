وذكر بيان لوزارة الكهرباء أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن مسلسل تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية أخذت حلقاته تتسلسل ما بين المناطق الشمالية والغربية، وهدفه فصل المنظومة الوطنية ما بين المحافظات وإيقاف مشاريع وزارة الكهرباء واستنزاف قدراتها وإمكانياتها.



وأضاف البيان، أن خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (حديثة- قائم) ٤٠٠ ك.ف الناقل لجهد ١٣٢ ك.ف التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى تعرض إلى عمل إرهابي تخريبي أدى إلى تضرر بعض الأبراج وتفجير ارجل برجين.