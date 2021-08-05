اليوم السابع
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السودان: أول اجتماع لمسار الشمال يؤكد تنفيذ متطلبات اتفاقية السلام

الخميس، 05 أغسطس 2021 01:00 ص
السودان: أول اجتماع لمسار الشمال يؤكد تنفيذ متطلبات اتفاقية السلام الفريق الركن ياسر العطا
الخرطوم (أ ش أ)

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 ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق الركن ياسر العطا ، الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان، مسار الشمال، والذي ضم عضوية الكيانات الممثلة للشمال والمختصين من الجهات الرسمية.

وقال مجد الدين خليل، عضو المكتب القيادي لحركة "كوش" وكبير مفاوضيها، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إن الاجتماع أكد على تنفيذ كل المتطلبات الواردة في مصفوفة اتفاقية جوبا.

وأضاف أن المتطلبات في مجملها خدمية تهدف لتنمية إنسان المنطقة، مشيرا إلى أن اللجنة لديها العديد من المشروعات ستقوم بمتابعتها مع الولايات المختصة حتى ترى النور قريبا.

 

 


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