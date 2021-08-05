السجن المشدد 3 سنوات لطالب متهم بالاعتداء على طفلة فى الصف بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 3 سنوات لطالب في اتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها بدائرة قسم شرطة الصف بمحافظة الجيزة. صدر الحكم برئاسة المستشار عماد إبراهيم عفيفي، وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل، ووائل صلاح، وأمانة سر عصام حسين ووائل سيد وعبد العزيز محمد مناع.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "إ. م. ر" طالب، 18 سنة، بمحافظة الجيزة، بخطف الطفلة المجني عليها سلمى “م. ر. إ” والبالغة من العمر ثمانية سنوات، بالتحايل عليها بأن استغل حداثة سنها واستدرجها لمكان بعيد عن الأعين بمسكنه ومبتعدا بها عن أهلها، خلال فترة حدوث الواقعة محل الجريمة.
وأضافت التحقيقات أن اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان، هتك عرض الطفلة المجنى عليها التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة، بالمرة والتهديد بأن ارتكب الأفعال الواردة بالاتهام سالف الوصف وكشف عنها ملابسها، وفور استغاثتها وضع يده على فمها مانعا صراخها ولمس بيده مواضع عفتها.
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