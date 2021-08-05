السجن المشدد 3 سنوات لطالب متهم بالاعتداء على طفلة فى الصف بالجيزة

كتب سليم على

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 3 سنوات لطالب في اتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها بدائرة قسم شرطة الصف بمحافظة الجيزة. صدر الحكم برئاسة المستشار عماد إبراهيم عفيفي، وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل، ووائل صلاح، وأمانة سر عصام حسين ووائل سيد وعبد العزيز محمد مناع.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "إ. م. ر" طالب، 18 سنة، بمحافظة الجيزة، بخطف الطفلة المجني عليها سلمى “م. ر. إ” والبالغة من العمر ثمانية سنوات، بالتحايل عليها بأن استغل حداثة سنها واستدرجها لمكان بعيد عن الأعين بمسكنه ومبتعدا بها عن أهلها، خلال فترة حدوث الواقعة محل الجريمة.

وأضافت التحقيقات أن اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان، هتك عرض الطفلة المجنى عليها التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة، بالمرة والتهديد بأن ارتكب الأفعال الواردة بالاتهام سالف الوصف وكشف عنها ملابسها، وفور استغاثتها وضع يده على فمها مانعا صراخها ولمس بيده مواضع عفتها.