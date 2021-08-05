الزراعة: بروتوكول الرى الحديث يطور الإنتاجية ويقلل التكاليف على الفلاح

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، المتحدث باسم الوزارة، أهمية بروتوكول استخدام الرى الحديث للفلاح المصرى، وأن هذا البروتوكول في خدمة الفلاح المصرى، ويساهم في تطوير الإنتاجية الزراعية في مصر ومزيد من الحياة الكريمة للفلاح والمزارع المصرى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة DMC ، أن هذا البروتوكول يعطى فرصة للفلاح أصحاب الأراضى القديمة للحصول على تمويل لتطوير أساليب الرى لزيادة إنتاجية الأرض الزراعية، ويقلل من تكاليف الزراعة واستخدام المبيدات والأسمدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الرى الحديث يساعد الفلاح على إخراج منتج عالٍ الجودة له تنافسية أكبر وقيمة أكبر في الأسواق، متابعا: كل الفلاحين في الأراضى الزراعية القديمة يستطيعون الحصول على التمويل حيث يتوجه الفلاح لمديرية الزراعة، ويقدم طلب ثم تنزل لجنة ويتم عمل دراسة فنية لازمة لعملية أسلوب الزراعة الأمثل والجهة التي ستنفذ ويتم التمويل بشكل مباشر من البنك ، ووزارة الزراعة تتحمل الفائدة الخاصة بالتمويل .