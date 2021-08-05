اليوم السابع
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الخميس، 05 أغسطس 2021 09:10 م
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الرئيس السورى يصدر مرسوما بمنح مكافأة مالية شهرية للمتفوقين دراسيا

الخميس، 05 أغسطس 2021 09:00 م
الرئيس السورى يصدر مرسوما بمنح مكافأة مالية شهرية للمتفوقين دراسيا الرئيس السورى بشار الأسد
وكالات

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أصدر الرئيس السورى بشار الأسد مرسوما بمنح مكافأة مالية شهرية للطلاب والتلاميذ الأوائل فى الشهادات العامة التي تمنحها وزارة التربية أو الوزارات الأخرى، وحسب المرسوم رقم (26) لعام 2021، تصرف المكافأة بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور نتائج الامتحانات العامة، وحتى نهاية الدراسة الجامعية للطلاب أو دراستهم في المعاهد التقنية أو المعاهد العليا أو ما يعادلها.

وبحسب بيان "الرئاسة السورية" فإن قيم المكافآت هى:

ـ 25 ألف ليرة سورية لكل من: التلاميذ الـ 15 الأوائل على مستوى الجمهورية، والتلميذين الأول والثاني على مستوى كل محافظة في شهادة التعليم الأساسي.

التلاميذ الثلاثة الأوائل على مستوى الجمهورية فى الشهادة الإعدادية الشرعية.

ـ 45 ألف ليرة، لكل من:

الطلاب الـ 15 الأوائل على مستوى الجمهورية، والطالبين الأول والثاني على مستوى كل محافظة في الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي.

الطلاب الخمسة الأوائل على مستوى الجمهورية، والطالبين الأول والثاني على مستوى كل محافظة، في الشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي.

الطالبين الأول والثاني على مستوى كل محافظة في الشهادة الثانوية الشرعية، والشهادة الثانوية المهنية الصناعية والتجارية والنسوية.

الطالبين الأول والثاني على مستوى الجمهورية في الشهادات الثانوية التي تمنحها المدارس الثانوية في الوزارات الأخرى.

وأوضحت الرئاسة السورية أنه يستفيد من أحكام المرسوم التلاميذ والطلاب الأوائل في دورات ما قبل دورة عام 2021 الذين ما زالوا مستمرين بتقاضي هذه المكافأة بدء من تاريخ نفاذه.

وقالت الرئاسة السورية إن المرسوم يأتي "في إطار السعي الدائم لتشجيع ودعم المتفوقين دراسيا".


بشار الأسد

سوريا

دمشق

الرئاسة السورية

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