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الجزائر.. تمديد حظر التجول بـ37 ولاية لكبح انتشار متحور "دلتا"

الخميس، 05 أغسطس 2021 07:00 ص
الجزائر.. تمديد حظر التجول بـ37 ولاية لكبح انتشار متحور "دلتا" فيروس كورونا
(وكالات)

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قرر رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن تمديد حظر التجول في 37 محافظة اعتبارا من الخميس لمدة 10 أيام، ضمن خطة الحكومة لكبح الانتشار المتسارع لفيروس كورونا وخاصة متحور "دلتا".

وذكرت الوزارة الأولى في بيان اليوم، أن بن عبد الرحمن قرر تمديد تدابير إجراءات تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا التي تنص على تمديد مواقيت حظر التجوال الجزئي من الساعة الثامنة مساءا حتى السادسة صباحا من اليوم التالي.

وتشمل هذه التدابير تمديد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية، خلال أيام العطلة الأسبوعية، في جميع المحافظات المعنية بحظر التجوال الجزئي.

كما قررت الحكومة الجزائرية تعليق نشاط النقل ما بين المحافظات خلال أيام العطلة الأسبوعية أيضا.

وأعلنت وزارة الصحة "الأربعاء" تسجيل 1495 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أحصت الوزارة 34 وفاة جراء الإصابة بـكوفيد-19 وتماثل 852 مريضا للشفاء خلال الفترة نفسها، فيما تتواجد 37 حالة في العناية المركزة.

وأوضح بيان الوزارة أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 176724 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 118409 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 4404 حالات.

وأضاف البيان أن 10 ولايات لم تسجل بها خلال الـ24 ساعة الأخيرة أي حالة جديدة، و12 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 26 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

 

 


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متحور دلتا

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