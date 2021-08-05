اعرف أهم التوصيات الفنية لمزارعى محصول بنجر السكر الواجب مراعاتها فى أغسطس

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر أغسطس.



وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية فى الآتى:

1- التخلص من بقايا المحصول السابق والحشائش استعدادًا للزراعة.

2- تجهيز الأرض بالحرث مرتين متعامدتين والتنعيم والتسوية مع ترك فترة 3-4 ايام بين كل حرثة وأخرى لتشميس الارض والقضاء على الافات والحشرات

3- إضافة السوبر فوسفات بمعدل 200كجم للفدان قبل التخطيط.

4- التخطيط بمعدل 14 خطأ/ قصبتين.

في حالة إذا كانت الأرض موبوءة بالحشائش يتم التخلص منها أو يتم الرش بأحد مبيدات الحشائش الموصى بها.

5- تقام القني والبتون بالتبادل لإحكام الرى ولا يزيد طول الخط عن 10م.

6- تتم الزراعة في جور بين كل منها 20سم وعلى عمق 1-2سم ويوضع بالجورة 2-3 بذرة وتكون الزراعة فى الثلث العلوى من الخط.

7- يحتاج الفدان إلى 3- 4 كجم من التقاوي وتتم الزراعة على الريشة البحرية أو الغربية لتفادى تعرض البادرات للفحه الشمس الشديدة.

8- تكون رية الزراعة غزيرة وعلى البارد ونتأكد من وصول المياه لرأس الخط لضمان تمام الإنبات ويعقبها رية المحاياة بعد أسبوع على الحامي وتصرف بسرعة.

9- يتم الترقيع بعد 20 يوماً ببذور سبق نقعها في الماء من المساء أو بشتلات أصص ورقية سبق زراعتها وقت زراعة الحقل.

10- متابعة الإصابات الحشرية والمرضية في هذه الفترة وخاصتآ دودة ورق القطن.

11- وضع الطعم السام للحفار والدودة القارضة ثاني يوم للزراعة فى الأراضى المتوقع ظهور الحفار بها وخصوصآ الأرض المضاف إليها سماد بلدى.

12- يجرى الرى بانتظام مع نقاوة الحشائش الكبيرة يدوياً على مدار الشهر.