إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين على طريق "سوهاج - البحر الأحمر"

سوهاج محمود مقبول

شهد طريق سوهاج البحر الأحمر إتجاه سفاجا عند نقطة الكيلو 110 قبل قليل وقوع حادث تصادم بين سيارة بيجو وسيارة تريلا على الطريق نتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين الــ 7 إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج لأنها الأقرب لمكان وقوع الحادث.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة وإدارة تأمين الطرق بوقوع مصادمة على طريق البحر الأحمر بين سيارتين ووجود مصابين وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مرور سوهاج وبوقوع مصادمة على طريق الصعيد البحر الأحمر عند نقطة الكيلو 110 إتجاه سفاجا بين سيارة بيجو 7 راكب وبين سيارة تريلا على الطريق نتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص جميعهم من مستقلى السيارة البيجو وهم فيفى . ر. و 32 سنة مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجون . ا . ح 32 سنة مصابا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومارينا . ج . ا 4 سنوات مصابه بجرح بالرأس، ومادونا . ج . ا عامين مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، عبدالناصر . ا . ع 36 سنة بكدمات بالضلوع، وأحمد . م . ع مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد . ك . ع 22 سنة مصابا بإشتباه كسر بالضلوع.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج كونها الأقرب لمكان الحادث تم رفع أثار الحادث، وإعادة حركة السير على الطريق بعد توقفه جزئيا، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.