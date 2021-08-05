اليوم السابع
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الخميس، 05 أغسطس 2021 10:22 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم على رافد الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ

الخميس، 05 أغسطس 2021 01:04 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم على رافد الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ حادث تصادم -أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بجرار زراعى، على رافد الطريق الدولى الساحلي" بلطيم - كفر الشيخ "، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

 

وتلقت غرفة عمليات الصحة وغرفة الإسعاف إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بجرار زراعى، رافد على الطريق الدولى الساحلى، فهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كلا من محمود إبراهيم قطب ، 22 سنة من القنطرة ، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليمنى، وصلاح إيهاب صلاح 21 سنة من حى قباء، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، ومحمود إبراهيم محمد 28 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساعد الأيمن، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام.


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