اليوم السابع
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أسعار اللحوم اليوم.. تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو

الخميس، 05 أغسطس 2021 06:00 ص
أسعار اللحوم اليوم.. تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو لحوم ـ أرشيفية
كتب ـ أحمد حمادة

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يرصد اليوم السابع أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس 5-8-2021  داخل محلات الجزارة وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.
 
وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين  130-150 جنيها للكيلو،و استقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.
 
وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها،وسجل كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو،  وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، و أسعار اللحوم الضأن تراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها.

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

سعر الكندوز

سعر الضأن

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