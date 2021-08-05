أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم 5-8-2021

كتبت: سماح حمدى

ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 5-8-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر1 يورو 4.44 ريال سعودى، مقابل سعره أمس كان بـ 4.45 ريال سعودى، وسجل 1جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.78 ريال سعودى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وعن أسعار العملات فى مصر شهدت اليوم 5-8-2021 تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليواصل سعر الدولار والريال السعودى والدينار الكويتى استقراراه، كما كانت أسعارهم أمس، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.49 للشراء، 18.62 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 18.53 للشراء، 18.67 جنيه للبيع. وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى. سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.44 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.22 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 3.00 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.78 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.49 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 218.81 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى: