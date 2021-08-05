اليوم السابع
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أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 5-8-2021

الخميس، 05 أغسطس 2021 01:30 م
أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 5-8-2021 ذهب
كتب إسلام سعيد

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استقرت أسعار الذهب في مصر منتصف التداولات اليوم عند 794 جنيها للجرام، وذلك مع استقرار سعر أونصة الذهب عالمياً 1812 دولار مع ترقب وانتظار في الأسواق عدد من البيانات الاقتصادية الهامة عن الاقتصاد الأمريكي.
 
أسعار الذهب اليوم، عيار 24 سجل 907.25 جنيه، عيار 21 سجل 794 جنيها، عيار 18 سجل 680.75 جنيه، أونصة الذهب 1810 دولارا، الجنيه الذهب 6352 جنيها.
 
وتترقب أسواق المعادن الثمينة اليوم الخميس عددا من الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية الهامة التي تؤثر على حركة تداول الذهب ولعل أبرزها قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية من بنك انجلترا والتي من المتوقع إعلانها خلال ساعات.
 
وأبرز الأحداث اليوم الخميس 5 أغسطس 2021، هي قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية من بنك انجلترا وإعانات البطالة في الولايات المتحدة وخطاب فيليب لوي محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي، وجميعها تؤثر على مجريات أسواق الذهب في العالم.
 
سعر الذهب اليوم في البورصات العالمية لا يزال يتحرك في قناة سعرية تتراوح بين 1810 إلي 1820 دولار مما يجعل أسعار الذهب دائمة التغير سواء في مصر أو أية دول أخري.

سعر جرام الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

جرام الذهب

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