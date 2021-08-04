اليوم السابع
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7.140 مليار جنيه استثمارات رفع كفاءة وحدات الإنتاج وتحسين المنتجات البترولية

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 10:00 م
7.140 مليار جنيه استثمارات رفع كفاءة وحدات الإنتاج وتحسين المنتجات البترولية صورة أرشيفية
كتبت – مروة الغول

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كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أن حجم الاستثمارات المنفذة لمشروعات إدارة الهيئة العامة للبترول وشركات القطاع العام لرفع كفاءة وإحلال وتجديد وحدات الإنتاج وتحسين مواصفات المنتجات البترولية بلغت حوالى 7.140 مليار جنيه، وذلك خلال عام 2020.
 
وأضافت المصادر في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حجم استثمارات مشروعات الأمن الصناعي وحماية البيئة بلغ حوالى 547 مليون جنيه خلال نفس العام.
 
يذكر أن إجمالى الإنتاج للثروة البترولية خلال الأعوام السبع الماضية بلغ حوالى 517 مليون طن بواقع 218 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 290 مليون طن غاز طبيعى، و9 ملايين طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير كما  تم تنفيذ 45 مشروعاً لتنمية حقول إنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام بواقع29 مشروع لتنمية حقول الغاز و16 مشروعاً للزيت الخام  باستثمارات إجمالية حوالى 34.3 مليار دولار.

البترول

خطوط الانابيب

المنتجات البترولية

تحسين مواصفات المنتجات البترولية

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