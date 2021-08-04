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وزارة القوى العاملة : استمرار تلقى طلبات المتقدمين لـ1326 فرصة عمل

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 03:53 م
وزارة القوى العاملة : استمرار تلقى طلبات المتقدمين لـ1326 فرصة عمل وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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وزارة القوى العاملة تنتصر للباحثين عن عمل

أكدت وزارة القوى العاملة ، استمرار فتح باب التقدم للإلتحاق بأحد الوظائف التى تم الإعلان عنها ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية، لأول أغسطس 2021، والبالغ عددها 1326 فرصة عمل بأجور تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه، لحين الانتهاء من كل فرص العمل المُعلن عنها وشغلها.
 
وأوضحت الوزارة، فى تصريحات لليوم السابع، أن الوظائف فى 9 محافظات هى: دمياط ، والبحيرة ، والقليوبية ، والمنوفية ، والغربية ، والمنيا ، وأسيوط ، والأقصر ، وأسوان، ويتم تقديم طلبات التوظيف إلكتورنيا من خلال الموقع الرسمى للوزارة www.manpower.gov.eg.
 
كانت قد أعلنت وزارة القوى العاملة، خلال نشرة التوظيف النصف شهرية، لأول أغسطس 2021، عن توفيرها 1326 فرصة عمل بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 29 شركة ومصنع قطاع خاص فى 9 محافظات، من بينهم 538  فرصة عمل للذكور والإناث من ذوي الإعاقة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، فضلا عن 778  فرصة عمل متوفره من الشهر الماضي لم يتم شغلها.

فرص العمل:

(1) القليوبية: 
- 50 مهندس كهرباء وباور وحاسبات وميكاترونكس وتحكم حديثي التخرج.
- 10 مشرف مبيعات براتب 4600 جنيه.
- 10 سائق كلارك براتب 4500 جنيه.
- 10 سائق مبيعات.
- 2 محاسب مخازن.
- 10 فنى.
- 6 أخصائي قروض.
- مشرف قروض.
- مدير فرع جمعية أهلية.
- 15 عامل براتب 3000 جنيه مع توفير سكن ووجبه.
- 3 عمال إنتاج.
- 2 عتال.
- 3 عامل نظافة.
 
(2)  المنوفية:
-  8 مهندسين كهرباء وميكانيكا.
 - 3 أخصائي سلامة وصحة مهنية.
-7  أمن صناعي ودفاع مدنى.
 - 25 فرد أمن وحراسة.
- 3 عمال ماكينة.
- 9 عمال.
- 13 عامل أوفر .
- 10 عمال سنجر . 
-  عامل أورليه .
 - 3 مشرف إنتاج  .
 
(3)  البحيرة:
-  2 محاسب تكاليف.
- 3 سائق رخصة أولى.
 - 20 عامل سنجر .
-  28 عامل أوفر .
- 31 عامل أورليه براتب 2000 جنيه .
 
(4) الغربية ودمياط:
-  7 فنى لحام.
 -  14 عمال انتاج.
 - 10 عمال خياطة.
-  10 مساعدة خياطة.
-  10 عاملة فحص.
-  5 عمال تعبئة.
-  5 عمال مكواة . 
 
(5) المنيا:
- 5 مهندسين زراعيين.
 - 5 طباخين.
 - 20 عامل.
 - 6 عضو هيئة معلمين.
 - 2 طبيب أسنان.
 - 2 أخصائى إدارة أعمال حاصل على ماجستير في نفس المجال براتب يصل لـ 6 آلاف جنيه.
 -  5 مدرسين.
 - 3 مشرف باص.
 - 4 خدمات معاونة  .
 
(6) أسيوط:
- 100 عامل إنتاج براتب  يصل لـ 3000 جنيه.
- 3 موظفي مبيعات.
 - 3 مدرس لغة عربية وإنجليزية.
 - مهندس .
- عامل.
 - 7 أخصائي تمويل.
 - مدير مشروع.
 - أخصائي قروض .
 
(7) أسوان والأقصر :
- 2  مندوب تسويق .
 - 2 أخصائي تمويل.
- 2 مهندس ميكانيكا.
 

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