وزارة القوى العاملة : استمرار تلقى طلبات المتقدمين لـ1326 فرصة عمل

كتبت آية دعبس

وزارة القوى العاملة تنتصر للباحثين عن عمل أكدت وزارة القوى العاملة ، استمرار فتح باب التقدم للإلتحاق بأحد الوظائف التى تم الإعلان عنها ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية، لأول أغسطس 2021، والبالغ عددها 1326 أكدت وزارة القوى العاملة ، استمرار فتح باب التقدم للإلتحاق بأحد الوظائف التى تم الإعلان عنها ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية، لأول أغسطس 2021، والبالغ عددها 1326 فرصة عمل بأجور تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه، لحين الانتهاء من كل فرص العمل المُعلن عنها وشغلها.

وأوضحت الوزارة، فى تصريحات لليوم السابع، أن الوظائف فى 9 محافظات هى: دمياط ، والبحيرة ، والقليوبية ، والمنوفية ، والغربية ، والمنيا ، وأسيوط ، والأقصر ، وأسوان، ويتم تقديم طلبات التوظيف إلكتورنيا من خلال الموقع الرسمى للوزارة www.manpower.gov.eg.

كانت قد أعلنت وزارة القوى العاملة، خلال نشرة التوظيف النصف شهرية، لأول أغسطس 2021، عن توفيرها 1326 فرصة عمل بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 29 شركة ومصنع قطاع خاص فى 9 محافظات، من بينهم 538 فرصة عمل للذكور والإناث من ذوي الإعاقة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، فضلا عن 778 فرصة عمل متوفره من الشهر الماضي لم يتم شغلها.



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