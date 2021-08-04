مصر للطيران تنقل غدا 9758 راكبا إلى 81 وجهة دولية وداخلية

كتبت رحاب نبيل

تسير شركة مصر للطيران غدا الخميس، رحلاتها الجوية إلى 81 وجهة، تنقل على متنهم ما يقرب من 9758 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق رحلات مصر للطيران بمعدل 58 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، ندجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، ميلانو، بغداد، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، أسمرة، الدوحه، جوهانسبرج)، بالإضافة إلى 20 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم) و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات 9758 راكبا.

وكانت مصر للطيران قد أعلنت عن تسيير سلسلة من رحلات الطيران العارض من العاصمة مدريد إلي الأقصر خلال الفترة القادمة بدأت من السبت الماضي ثم رحلتين اسبوعياً يوم السبت من كل أسبوع اعتباراً من 7 أغسطس الجاري، وذلك تماشياً مع خطة وزارة الطيران المدنى لزيادة معدلات التشغيل وفتح خطوط جديدة لجذب المزيد من المسافرين.