محافظة القاهرة تنفذ حملة لإزالة الإشغالات بالسيدة زينب.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شنت أجهزة حى السيدة زينب برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بميدان السيدة زينب وشارع السد وشارع مجلس الأمة وبورسعيد، فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.



وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر غلق نشاط بدون ترخيص، و14 محضر إشغال طريق، ورفع ومصادرة مئات الإشغالات وإيداعها بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وقاد الحملة الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حى السيدة زينب، يرافق قيادات الحى وشرطة المرافق، وتم إخلاء الشوارع من الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين.



ويشهد حى السيدة زينب أعمال تطوير بمنطقة المدبح القديم، حيث يتم إنشاء مشروع روضة السيدة 2 بعد إزالة منطقة الطيبى العشوائية، لتكون نموذج ثانى لمشروع روضة السيدة "تل العقارب سابقا".



ومن المقرر أن يتم تنفيذ 5 مراحل لروضة السيدة منطقة المدبح القديم وسوق الحتت، لتتحول المنطقة إلى منطقة حضارية، حيث يتم توفير سكن ملائم لسكان المنطقة وإعادة تسكينهم بنفس المكان بعد تطويره، كما تم صرف بدل إيجار لعدد من سكان منطقة الطيبى لمدة 3 سنوات مدة تنفيذ مشروع روضة السيدة 2 وسيتم إعادتهم مرة أخرى للمشروع بعد تنفيذه.































