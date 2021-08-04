محافظة القاهرة تسلم 31 أسرة من عزبة أبو قرن وحدات مفروشة بمدينة معا

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة، أنه تم نقل وتسكين 31 أسرة من عزبة خير الله، بوحدات مفروشة بمدينة معا بالسلام، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية.



وأضاف رئيس حى مصر القديمة لـ" اليوم السابع" ، أنه تم إخلاء 16 عقارا وتم هدم 8 عقارات، حتى الان، ومن المقرر أن يتم اخلاء المنطقة بالكامل وفقا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.



وحصرت أجهزة محافظة القاهرة سكان منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بمصر القديمة، ويتم نقلهم لوحدات مجهزة مفروشة بالكامل بمشروع معا لتطوير العشوائيات بالسلام.



وشهدت منطقة الفسطاط اعمال تطوير كبيرة حيث تم تطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارات وتم تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الحياة، والذى قارب على الافتتاح، لتتغير ملامح المنطقة بالكامل بين ليلة وضحاها.



وانتهت محافظة القاهرة من إزالة عدة مناطق عشوائية كانت تمثل خطورة على قاطنيها كما وفرت المحافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة وحدات بديلة مجهزة ومفروشة بالكامل بمجتمعات حضارية جديدة مكتملة الخدمات توفر حياة كريمة لسكانها.