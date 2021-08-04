قيس سعيد: سنتصدى لكل من يحاول تفتيت الدولة حتى يبقوا فى مزبلة التاريخ

وشدد الرئيس التونسى خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية على أن وزارة الداخلية لكل التونسيين ويرفض أى محاولة لضربها من الداخل، كما أكد أنه لا مكان فى وزارة الداخلية لمن يحاول استخدامها لأهدافه الشخصية، وأضاف أن وزارة الداخلية ليست وزارة لطرف يحاول أن يكون هو الفاعل في الخفاء، مؤكدا أنه لا مجال لأي أحد يريد توظيف وزارة الداخلية لمآربه الشخصية.

كما أكد أن وزارة الداخلية ستتصدى لهؤلاء حتى يبقوا في مزبلة التاريخ.