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قيس سعيد: سنتصدى لكل من يحاول تفتيت الدولة حتى يبقوا فى مزبلة التاريخ

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 11:08 م
قيس سعيد: سنتصدى لكل من يحاول تفتيت الدولة حتى يبقوا فى مزبلة التاريخ الرئيس التونسى قيس سعيد
كتب محمد جمال

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قال الرئيس التونسى قيس سعيد إن الخطر الكبير الذى يهدد الدولة ليس الخطر القادم من الخارج بل هو تفتيت المجتمع والمواقف التى لا تدل على الانتماء للوطن، وأكد سعيد أن هناك من عمد إلى محاولة تفتيت الدولة ولكننى واثق بوزارة الداخلية للتصدي لتلك المحاولات.

وشدد الرئيس التونسى خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية على أن وزارة الداخلية لكل التونسيين ويرفض أى محاولة لضربها من الداخل، كما أكد أنه لا مكان فى وزارة الداخلية لمن يحاول استخدامها لأهدافه الشخصية، وأضاف أن وزارة الداخلية ليست وزارة لطرف يحاول أن يكون هو الفاعل في الخفاء، مؤكدا أنه لا مجال لأي أحد يريد توظيف وزارة الداخلية لمآربه الشخصية.

كما أكد أن وزارة الداخلية ستتصدى لهؤلاء حتى يبقوا في مزبلة التاريخ.

وزار الرئيس التونس قيس سعيد، مساء الأربعاء، الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة، وفق الصفحة الرسمية لرئاسة تونس على فيسبوك.

وخلال الزيارة حيا رئيس الدولة المنتسبين إلى هذه الوحدة على عزمهم وحسهم الوطني، ودعاهم إلى مواصلة التحلي باليقظة في الذود عن الوطن والشعب التونسي.

وقال رئيس الدولة وفق فيديو الزيارة الذي نشرته رئاسة الجمهورية، متوجها بكلامه لأعوان الوحدة المختضة للحرس: "واصلوا أنا معكم"، وتابع: "أنتم ستبقون دائما سدا منيعا أمام كل أعداء الوطن".

وشدد سعيد في محادثة جمعته بعدد من المسؤولين في الوحدة المذكورة بالقول "لا نتململ ولا نخاف... مادمنا على حق لا نخاف بالحق لومة لائم"، مؤكدًا أن تونس لديها قوات تحمي الوطن وتحمي الشعب.


قيس سعيد

تونس

رئيس تونس

حركة النهضة

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