صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها المقاولات بنسبة 1.33%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.16%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.15%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.07%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.82%، وصعد قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.56%، 0.54%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.29%.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.7%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.54%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.47%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.32%، وهبط قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.24%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.19%، وأخيرًا قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والعقارات بنسبة 0.06%، 0.02%، على التوالي.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مشتريات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 721 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 703.138 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 410.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.1 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.7%، والعرب على 7.6% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 15.76% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.23%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 65.2 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 22.5 مليون جنيه، 567.7 ألف جنيه، 413.9 ألف جنيه، 27.5 مليون جنيه، 14.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 10718 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2338 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13152 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 4174 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 2757 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3737 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة، فيما تراجع مؤشر السندات بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1076 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 19 شركة.