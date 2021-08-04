اليوم السابع
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رئيس الحكومة الليبية يؤكد ضرورة تفعيل الدور الإيطالى فى ملف الهجرة

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 08:00 م
رئيس الحكومة الليبية يؤكد ضرورة تفعيل الدور الإيطالى فى ملف الهجرة عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية
طرابلس /أ ش أ/

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، ضرورة تفعيل الدور الإيطالى فى ملف الهجرة، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تعاون جاد بين وزارتى الداخلية فى البلدين.

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس الحكومة الليبية ،فى بيان أوردته بوابة الوسط، أن ذلك جاء خلال لقاء الدبيبية مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا جيزي، والوفد المرافق لها، حيث تم بحث الأحداث الحالية فى تونس ومدى تأثيرها على ملف الهجرة.

وأكدت جيزى ،خلال اللقاء، ضرورة التواصل المستمر مع وزارة الداخلية الليبية للتنسيق فى عدد من الملفات المهمة المشتركة، وأهمها ملف الهجرة غير الشرعية.

 


رئيس الحكومة الليبية

ليبيا

اخبار ليبيا

ملف الهجرة

عبدالحميد الدبيبة

الهجرة غير الشرعية

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