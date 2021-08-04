العراق.. انفجار بغداد ناجم عن عبوة ناسفة زُرعت أسفل سيارة تابعة للحماية الأمنية

وكالات

وفى وقت سابق اليوم، قالت وزارة الكهرباء العراقية، إن خط نقل الكهرباء ذات الضغط العالى (كركوك - القيارة الغازية) تعرّض لتفجير بعبوة ناسفة، واصفة العملية بأنها "إرهابية تخريبية"، بحسب الشرق بلومبرج.

وقالت الوزارة فى بيان: "لا تزال البنى التحتية لوزارة الكهرباء تتعرض إلى هجمات موغلة بخطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية، حيث تعرض أحد خطوطها لتفجير إرهابى تخريبي، يراد منه إيقاف عجلة مشاريع الوزارة واستنزاف قدراتها وإمكانياتها وإنهاك ممتلكاتها".