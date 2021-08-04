اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أغسطس 2021 09:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الصناعة: نفذنا 122 مشروعا بالطاقة الشمسية فى 15 محافظة

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 10:53 م
الصناعة: نفذنا 122 مشروعا بالطاقة الشمسية فى 15 محافظة وزارة الصناعة
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة هند فروح، مدير مشروع الخلايا الشمسية بوزارة الصناعة والتجارة، إن الوزارة بدأت تشغيل نظام خلايا الشمسية الصغيرة بمطار القاهرة الدولى، موضحة أن الوزارة تمكنت من تنفيذ 122 مشروعا بالطاقة الشمسية بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقالت مدير مشروع الخلايا الشمسية بوزارة الصناعة والتجارة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن الإنجاز الحقيقى هو تركيب محطات طاقة شمسية على مطار القاهرة الذى يأتي له مئات الآلاف من السياح وهو وجهة حضارية سيكون له مردود بيئى وسياحى وثقافى واجتماعى.

وأوضحت مدير مشروع الخلايا الشمسية بوزارة الصناعة والتجارة، أن الدولة تخطو خطوات واسعة لنشر الطاقة الشمسية في العديد من الأنظمة، لافتة إلى أن مطار القاهرة يحتاج لكمية كبيرة من الميجاوات وبدأ بنموذج 300 كيلو تغذى الشواحن.

وتابعت مدير مشروع الخلايا الشمسية بوزارة الصناعة والتجارة: بحلول 2022 سنصل لـ20% من إنتاجنا من الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو الكهرو مائية أو طاقة الرياح .


وزاره الصناعه

الطاقه الشمسية

هند فروح

مطار القاهره

اخر الاخبار

وزارة الصناعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات تشغيل مساجد المحافظة بالطاقة الشمسية

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 08:41 م

3 وزارات تتفق على مشروع جديد صديق للبيئة بمطار القاهرة.. إنشاء خلايا متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بالطاقة الشمسية لخفض الانبعاثات.. وياسمين فؤاد: دمج البعد البيئى فى الطيران المدنى من أولوياتنا

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 07:00 م

الأحلام بتتحقق مع "حياة كريمة" ببنى سويف.. قرى مركز ببا الأكثر حظا.. 1600 مشروعا فى 66 قرية وتوابعهم بمركزى ببا وناصر بتكلفة 12 مليار جنيه.. و6 محطات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بمركز ببا وإنشاء 6 مجمعات خدمية

الجمعة، 30 يوليه 2021 05:00 م

محافظ الوادى الجديد: تقديم دعم للمواطنين لتشغيل منازلهم بالطاقة الشمسية

الأربعاء، 28 يوليه 2021 04:06 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة