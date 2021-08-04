اليوم السابع
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الرئيس الجزائرى يعلن نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات المحلية

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 08:12 م
الرئيس الجزائرى يعلن نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات المحلية عبد المجيد تبون رئيس الجزائر
كتب محمد جمال

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أصدر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون عدة قرارات وتعليمات خلال الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للأمن، شملت إعلان نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات المحلية في البلاد، وخلال الاجتناع قرر رئيس الجمهورية إجراء الانتخابات المحلية فى شهر نوفمبر المقبل حال تحسنت الوضعية الوبائية فى البلاد، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

كما أمر بتسريع الإجراءات لاستيراد مكثفات الأكسجين حيث سيصل مساء اليوم 3 آلاف جهاز، وأسدى الرئيس تعليمات بضرورة مواصلة عملية التلقيح خاصة للولايات الأكثر تضررا.

وأمنيا، أشاد تبون باستقرار الوضع في البلاد وتحسنه أمام كل المحاولات المتواصلة لاستهداف وحدة الوطن، عبر استغلال الظروف الاجتماعية مثل البطالة في بعض الولايات الجنوبية.

وطالب بمعالجة مشاكل التشغيل في الجنوب، ومتابعة المتورطين في نشر الأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي بغرض التهويل.

كما كلف أعضاء المجلس الأعلى للأمن باستحداث قطب جزائي جديد مكلف بمتابعة الجرائم السيبرانية ومكافحتها، ودعا أيضا إلى تجريم المتسببين في حرائق الغابات وتشديد العقوبات ضدهم.


عبد المجيد تبون

الجزائر

الانتخابات المحلية

انتخابات الجزائر

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