اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أغسطس 2021 09:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اللبنانى: المدفعية الاسرائيلية أطلقت 92 قذيفة على 6 مناطق بلبنان

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 10:00 م
الجيش اللبنانى: المدفعية الاسرائيلية أطلقت 92 قذيفة على 6 مناطق بلبنان غارات _ صورة أرشيفية
بيروت /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش اللبنانى، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت باثنتين وتسعين قذيفة وادى حامول والسدانة وسهل المارى وخراج راشيا الفخار وسهل الخيام، بالإضافة إلى سهل بلاط بعد إطلاق صواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأضاف الجيش اللبنانى أن القصف الإسرائيلى أدى إلى نشوب حريق فى بلدة راشيا الفخار جنوبى لبنان.

وأكد الجيش أنه سير دوريات فى المنطقة وأقام عددا من الحواجز، كما باشر التحقيقات لكشف هوية مطلقى الصواريخ، مشيرًا إلى أن قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان تتابع الوضع عن كثب.

وكانت بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (يونيفيل) قد أعلنت، فى بيان اليوم، أنها تلقت تقارير عن إطلاق صاروخين على الأقل من لبنان باتجاه إسرائيل، حيث أكد الجيش الإسرائيلى هذه التقارير ورد بنيران المدفعية.

وأضافت أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على اتصال مباشر مع الأطراف وحثهم على وقف إطلاق النار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد، لا سيما فى هذه الذكرى الحزينة، فى إشارة إلى الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت البحرى والتى توافق اليوم الرابع من أغسطس.

 


الجيش اللبناني

لبنان

أخبار لبنان

المدفعية الاسرائيلية

اطلاق 92 قذيفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة