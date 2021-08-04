الاتحاد الأوروبى يقدم تمويلاً بـ5.5 ملايين يورو لمساعدة لبنان فى مكافحة كورونا



وأوضح بيان صادر عن المفوضية الأوربية في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي لا يزال في طليعة الجهود المبذولة لمساعدة لبنان وقد حشد ما مجموعه 170 مليون يورو منذ أغسطس 2020 لتلبية الاحتياجات الفورية والتعامل مع تداعيات انفجار ميناء بيروت.



وأشار البيان إلى أن المؤتمر يعد فرصة لإعادة تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للبنان وتضامنه الكامل مع الشعب اللبناني الذي لا يزال يتعين عليه مواجهة عواقب الانفجار.